POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Landesstraße 181 (L181), nördlich von Marlow im Landkreis Vorpommern-Rügen

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 11.09.2021, gegen 13:50 Uhr, ereignete sich auf der L181 ein

Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Der

56-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Opel befuhr die L181 aus

Richtung Ribnitz-Damgarten kommend in Richtung Marlow. Auf Höhe der

Ortslage Tressentin kam der PKW aufgrund unangepasster

Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich

mehrfach und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Liegen.

Bei dem Verkehrsunfall erlitt der Fahrzeugführer schwere

Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Behandlung in die Uni-Klinik

Rostock verbracht.

Das verunfallte Fahrzeuge wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,- Euro.

Die L181 war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für ca.

eineinhalb Stunden voll gesperrt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell