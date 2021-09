POL-HRO: Nach Geister- und Verfolgungsfahrt: Polizei sucht dringend weitere Geschädigte

Rostock (ots)



In den heutigen Morgenstunden ist ein 52 Jahre alter Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Rostock und den Landkreis Rostock gefahren. Er fuhr mehrfach in den Gegenverkehr, so dass andere Verkehrsteilnehmer stark bremsen und ausweichen mussten. Zeitweise war der Mann sogar als Geisterfahrer auf der Autobahn 19 unterwegs.



Eine Fahrradfahrerin stürzte auf Höhe der Südstadt, als der Autofahrer sie am Vorderrad tuschierte. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Mann konnte gegen 10.30 Uhr von der Polizei festgenommen werden.



Die Polizei sucht dringend weitere Personen, die durch den Mann und sein Verhalten geschädigt bzw. in Gefahr gebracht wurden und bittet diese, sich bei der Polizei zu melden!



Seine Fahrt begann gegen 09 Uhr in Toitenwinkel in Richtung Überseehafen. Von dort fuhr er über Bentwisch und Broderstorf in Richtung Sanitz, anschließend in falscher Fahrtrichtung auf die A19 über die Abfahrt Südstadt in das Rostocker Bahnhofsviertel und über den Südring und die Nobelstraße nach Biestow, wo er schließlich festgenommen werden konnte.



Betroffene Personen werden gebeten, sich telefonisch unter 038208 8882222, über die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell