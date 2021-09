POL-LWL: Minibagger gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Details anzeigen Dieser Minibagger wurde gestohlen. Wer kann Hinweise geben? Dieser Minibagger wurde gestohlen. Wer kann Hinweise geben?

Neustadt-Glewe (ots) - Im Gewerbegebiet nahe der BAB 24 bei Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter einen Minibagger gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch auf einer Baustelle nahe der dortigen Tank- und Rastanlage. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter den weiß- roten Minibagger auf ein mitgebrachtes Transportfahrzeug verladen haben und dann über die angrenzende B 191 geflüchtet sind. Der Wert des noch neuwertigen Baggers der Marke TAKEUCHI TB 225 (Originalfoto anbei) wird laut Besitzer auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Verbleib des gestohlenen Minibaggers.



Anlage: Originalfoto des gestohlenen Baggers. Foto/Quelle: privat



