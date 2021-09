POL-HRO: Nach Bedrohung und Geisterfahrt: Polizei nimmt 52-Jährigen in Rostock fest

Rostock (ots) - Im Rostocker Stadtteil Biestow ist es heute Vormittag gegen 10.30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz mit einer Festnahme gekommen. Ein 52 Jahre alter Mann ist in den Morgenstunden im Bereich der Hansestadt und des Landkreises aufgefallen, da er mit überhöhter Geschwindigkeit und verkehrsgefährdend unterwegs war - zeitweise als Geisterfahrer auf der Autobahn 19. Mehrere Streifenwagen sowie der Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Zuvor soll der Mann Angestellte und Patienten im Zentrum für Nervenheilkunde in Gehlsdorf bedroht haben.



Polizeibeamte konnten den 52-jährigen Deutschen im Bereich Biestow festnehmen, als er versuchte, fußläufig zu fliehen. Verletzt wurde niemand.

Die Maßnahmen dauern an. Der Tatverdächtige ist bereits in der Vergangenheit polizeilich auffällig gewesen.



