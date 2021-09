POL-LWL: Polizei zog zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr

Wittenburg/ Sternberg (ots) - In Wittenburg hat die Polizei am Dienstagabend die 54-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades aus dem Verkehr gezogen, bei der ein Atemalkoholwert von 1,69 Promille festgestellt wurde. Zudem konnte die deutsche Fahrerin keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Polizei brachte die Frau zur Blutentnahme und nahm gegen sie eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. Zudem stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher. Die 54-Jährige war Ende Juli bereits schon einmal wegen eines ähnlichen Delikts aufgefallen. Seinerzeit war sie in Wittenburg im alkoholisierten Zustand mit ihrem Kleinkraftrad gestürzt. Sie blieb unverletzt, allerdings ergab ein Atemalkoholtest bei ihr einen Wert von 1,76 Promille. Auch zu diesem Zeitpunkt war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Bereits am Dienstagnachmittag hat die Polizei in Sternberg einen alkoholisierten Fahrradfahrer gestoppt. Der deutsche Mann wies einen Atemalkoholwert von 1,77 Promille auf. Die Polizei brachte den Fahrradfahrer zur Blutentnahme und nahm gegen ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.



