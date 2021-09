POL-LWL: Gemüselaster auf Autobahn umgekippt

Wittenburg / Stolpe (ots) - Ein mit Obst und Gemüse beladener LKW ist am Mittwochmorgen auf der BAB 24 zwischen Wittenburg und Hagenow aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend auf die Seite gekippt. Dabei wurde die 47-jährige deutsche Fahrerin leicht verletzt. Sie erlitt einen Schock sowie mehrere Prellungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des am Unfallfahrzeug sowie an der Ladung entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle, wobei die Sperrung der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Berlin voraussichtlich noch bis zum Mittag andauert. Zuvor waren beide Fahrspuren aufgrund von Rettungsmaßnahmen zeitweilig voll gesperrt.



