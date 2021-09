POL-NB: Feststellung eines gestohlenen Pkw und weiterer Straftaten im Bereich Röbel/Müritz

Röbel (ots) - Am 06.09.2021 gegen 09:15 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers in Röbel zur Strafanzeigenaufnahme zu einer Ferienhausanlage nahe der Bolter Mühle zwischen den Ortschaften Boek und Rechlin gerufen. Hier soll auf dem Parkplatz einer Ferienanlage ein Pkw VW Passat entwendet worden sein.

Bei der Anzeigenaufnahme wurden die Beamten auf einen abgestellten Pkw aufmerksam. Neben Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite, war das Auto aufgrund defekter Bereifung nicht mehr fahrbereit. Eine vor Ort durchgeführte Fahrzeugüberprüfung verlief zunächst ergebnislos.

Im Verlauf des Tages stellte sich heraus, dass der festgestellte Opel in Warnemünde entwendet wurde und mit weiteren Straftaten in der Müritzregion in Verbindung stehen könnte. In der Zwischenzeit wurde der Pkw durch unbekannte Personen vom Ort entfernt. Die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen dauern gegenwärtig an.



Es wird davon ausgegangen, dass die zugehörigen Kennzeichen, WI-HF115, weiterhin am Pkw angebracht sind. Zusätzlich weist der blaue Opel Insignia, Baujahr 2020, eine deutliche Delle an der rechten Fahrzeugseite auf.



Der anfänglich als gestohlen gemeldete VW Passat wurde im Nahbereich brennend festgestellt. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren Rechlin, Lärz und Röbel mit insgesamt 26 Kameraden zum Einsatz. Nach der Feuerwehr übernahm der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Neubrandenburg die Spurensuche und -sicherung am Tatort.



Durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel wurden die Ermittlungen u. a. wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung übernommen.



Informationen zum Verbleib des Fahrzeuges oder zu den Nutzern nimmt die Polizei in Röbel unter 039931/848224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



