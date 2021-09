POL-HST: Ablenkung durch Handy führt zu Verkehrsunfall

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 07.09.2021 gegen 07:30 Uhr ereignete sich in der Nähe von Dettmannsdorf-Kölzow ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde.



Die 24-Jährige aus der Gemeinde Bad Sülze befuhr mit einem PKW VW die Kölzower Chaussee aus Richtung Ehmkendorf kommend in Richtung Kölzow. Laut ersten Erkenntnissen war sie durch ihr klingelndes Mobiltelfon derart abgelenkt, dass sie beim Durchfahren einer Kurve ihre Fahrspur verließ und mit einem entgegenkommenden PKW Kia zusammenstieß. Der 64-jährige Kia-Fahrer aus der Region blieb unverletzt. Die 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Ribnitz-Damgarten gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.



Alle in dieser Pressemitteilung genannten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.



In diesem Zusammenhang möchte die Polizei im Hinblick auf die schweren Verkehrsunfallfolgen, die eine Handynutzung während der Fahrt nach sich ziehen kann, hinweisen. Lassen Sie sich als Verkehrsteilnehmer-egal ob Kraft- oder Radfahrer- nicht von Mobiltelefonen, Fahrzeug-Kommunikationssystemen oder Mitfahrern ablenken. Wenn Ihr Blick einige Sekunden auf einem Display ruht, sind Sie mehrere Meter ohne Blick auf der Straße unterwegs. Dabei verlieren Sie entweder wertvolle Reaktionszeit oder Sie nehmen Hindernisse gar nicht wahr. Zur Verdeutlichung: Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bedeutet eine Sekunde Ablenkung etwa 14 gefahrene Meter im Blindflug. Kein Spiel, kein Anruf und keine Nachricht können so wichtig sein, dass man sich selbst oder andere in Gefahr bringt! Wenn Sie nur wenige Sekunden abgelenkt sind, können die Folgen Ihr ganzes Leben verändern!



