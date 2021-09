POL-HWI: Ladendieb durch Polizei gestellt

Wismar (ots) - Am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr konnten eingesetzte Polizisten der Wismarer Polizei einen flüchtenden Ladendieb in der Poeler Straße stellen.



Eine Mitarbeiterin aus einem Drogeriemarkt am Wiesengrund hatte die Polizei zuvor darüber informiert, dass sie eine männliche Person beim Diebstahl von Parfumflaschen erwischt hatte. Sie konnte den Täter nicht mehr aufhalten, da er auf einem Fahrrad in Richtung Wismarer Innenstadt davonfuhr.



Die eingesetzten Beamten konnten den 31-jährigen Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit in der Poeler Straße auf einem Fahrrad feststellen. Das Diebesgut, das der Mann im Rucksack mit sich führt, konnte sichergestellt werden. Der Stehlschaden belief sich auf circa 60 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.



