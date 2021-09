POL-GÜ: Diebe stehlen Kupferrohr von einem Firmengelände in Dummerstorf

Dummerstorf (ots) - Wie am 06.09.2021 bekannt wurde, sind unbekannte Täter am vergangenen Wochenende durch das Aufschneiden eines Zaunes auf ein Firmengelände in Dummerstorf gelangt. Mehrere Container wurden aufgebrochen und 300 Meter Kupferrohr entwendet. Zudem sind mehrere Gegenstände beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt mehr als 8.000 Euro.



