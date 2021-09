POL-NB: Verkehrsunfall mit drei schwer- und einer leichtverletzten Person auf der Landesstraße 35 (L35), in Höhe der Abfahrt nach Grubenhagen, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) - Am 06.09.2021, gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der L35 in Höhe des

Abzweiges nach Grubenhagen ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten

Personen.

Ein 83-jähriger deutscher Staatsbürger befuhr mit seinem Pkw VW Golf

die L35 aus Richtung Jarmen in Richtung Greifswald. Aus bisher

ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte frontal mit zwei entgegenkommenden Pkw.

Dabei erlitten der Fahrer des Pkw VW Golf sowie seine deutsche

84-jährige Ehefrau (Beifahrerin) und der 56-jährige deutsche Fahrer

des entgegenkommenden Pkw VW Caddy schwere Verletzungen.

Der Fahrer des VW Caddy wurde eingeklemmt und musste durch

Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Alle drei Schwerverletzten wurden durch Rettungskräfte vor Ort

versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins

Universitätsklinikum Greifswald verbracht.

Der 45-jährige deutsche Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW Opel

Astra wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde vor Ort

durch Rettungskräfte versorgt und konnte anschließend seine Fahrt

fortsetzen.

Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen

Abschleppdienst geborgen.

Die L35 war zeitweise bis 15:40 Uhr voll gesperrt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 26.000,-Euro.

Gegen den Fahrzeugführer des Pkw VW Golf wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gemäß § 229

StGB eingeleitet.



