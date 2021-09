POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der Landesstraße 21 (L21), zwischen Pruchten und Bresewitz, im Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots) - Am 06.09.2021, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der L21 zwischen den

Ortschaften Pruchten und Bresewitz zu einem Verkehrsunfall. Nach

ersten Erkenntnissen befuhr der 52-jährige Fahrer eines PKW Toyota

die L21 aus Richtung Pruchten in Richtung Bresewitz. Er hatte die

Absicht, das vor ihm fahrende Fahrzeug zu überholen und hatte den

Überholvorgang bereits begonnen. Dabei kam ihm die 64-Jährige

Fahrzeugführerin eines PKW Kia aus Richtung Bresewitz entgegen. Der

Toyotafahrer, welcher sich noch im Überholvorgang befand, versuchte

durch ein Ausweichmanöver eine Kollision zu vermeiden, stieß jedoch

mit dem entgegenkommenden Pkw Kia seitlich zusammen. Dabei wurden die

Fahrerin und der 70-jährige Beifahrer im PKW Kia, sowie die

58-Jährige Beifahrerin im PKW Toyota leicht verletzt. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und die L21 musste bis zum Abschluss der

Fahrzeugbergung bis 15:00 Uhr halbseitig gesperrt werden. An beiden

Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher sich auf

ca. 33.000,-Euro beläuft.

Die verletzten Personen, alle deutsche Staatsangehörige, wurden durch

den Rettungsdienst zur weiteren Beobachtung nach Stralsund in das

Krankenhaus am Sund verbracht.



