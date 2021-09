POL-NB: Polizei in Demmin werden am 03.09.2021 zwei Einbrüche gemeldet

Demmin (ots) - Am Vormittag des 03.09.2021 werden dem Polizeihauptrevier in Demmin von Mitarbeitern zweier Firmen Einbrüche zum Nachteil ihrer Arbeitgeber gemeldet.



Ein erster Sachverhalt in 17111 Utzedel wurde um 05:15 Uhr über die Internetwache der Polizei angezeigt. Der Hinweisgeber teilte zum Arbeitsbeginn einen aufgebrochenen Bauwagen im Neuen Landweg am Bahnübergang in Utzedel mit. Dieser wurde durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet und ein dort gelagerter Vibrationsstampfer wurde entwendet. Durch die Tat, die zwischen dem 02.09.2021, 20:00 Uhr und dem 03.09.2021, 05:00 Uhr begangen wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.



Gegen 11:15 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter einer Firma aus Siedenbrünzow, OT Vanselow. Hier gelangten unbekannte Täter in der Zeit vom 01.09.2021, 15:00 bis 03.09.2021, 11:15 Uhr unberechtigt auf das Gelände einer Biogasanlage und entwendeten Kupferkabel im Wert von 9.000 Euro. Zur Spurensuche und -sicherung kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes zum Einsatz.



Die Ermittlungen der beiden Einbruchsdiebstähle liegen in der Verantwortung der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin. Jeder, der Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998/254224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



