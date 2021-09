POL-SN: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl in Haft

Schwerin (ots) - Am 04.09.2021 gegen 12:20 Uhr kam es im "Modehaus Kressmann", in der Mecklenburgstraße in Schwerin, zu einem räuberischen Diebstahl.



Der Tatverdächtige, ein 28-jähriger Algerier entwendete Bekleidungsgegenstände und flüchtete mit der gestohlenen Ware im Wert von rund 200 Euro. Hierbei wurde er von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter beobachtet und konnte nach kurzer Flucht gestellt werden. Dabei kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung.



Der Tatverdächtige konnte vor Ort von Beamten des Polizeihauptrevier Schwerin festgenommen werden.



Aufgrund dieses und ähnlich gelagerter Sachverhalte erging am 05.09.2021 durch das Amtsgericht Schwerin ein Untersuchungshaftbefehl gegen den jungen Mann. Er wurde im Anschluss direkt in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



