POL-LWL: Polizei suchte nach vermissten Personen

Raben Steinfeld/ Parchim (ots) - Zwei Suchmaßnahmen nach vermissten Personen am Wochenende im Landkreis Ludwigslust-Parchim endeten für die Betroffenen jeweils glimpflich.



In der Region Raben Steinfeld hatte die Polizei am Sonntagnachmittag nach einem 84-jährigen Mann gesucht, der nach einem Waldspaziergang am Vormittag nicht zurückgekehrt war. Die Polizei in Sternberg startete daraufhin einen Sucheinsatz und forderte zudem zwei Fährtenhunde sowie den Polizeihubschrauber zur Unterstützung an. Kurze Zeit später wurde der Vermisste dann von einer Frau in einem Waldstück entdeckt. Wie sich herausstellte, war der 84-Jährige gestürzt und konnte selbst nicht mehr aufstehen. Glücklicherweise hatte sich der Mann bei dem Sturz keine Verletzungen zugezogen. Die Polizei brachte ihn anschließend zurück nach Hause.



Bereits am Samstag hatte die Polizei in Parchim einen Sucheinsatz nach einer 82-jährigen Frau eingeleitet, die aus einem Pflegeheim verschwunden war. Die Frau kehrte am späten Samstagnachmittag selbstständig zurück und lief dabei der Polizei vor der Pflegeeinrichtung regelrecht in die Arme. Auch sie ist wohlauf.



