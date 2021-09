POL-LWL: Mutmaßlicher Unfallverursacher stand unter Alkoholeinwirkung

Pritzier (ots) - Ein 55-jähriger Autofahrer steht im Verdacht, am späten Sonntagabend in Pritzier mit seinem PKW gegen eine Verkehrsinsel gefahren und dann vom Unfallort geflüchtet zu sein. Dabei wurde ein Verkehrsschild abgeknickt sowie mehrere Pflastersteine aus dem Boden gerissen. Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei den mutmaßlichen Unfallfahrer wenige Hundert Meter von der Unfallstelle entfernt dann feststellen können. Dieser war gerade dabei, ein beschädigtes Rad an seinem Fahrzeug zu wechseln. An dem Fahrzeug stellte die Polizei zudem typische Unfallschäden fest. Der 55-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung und wies einen Atemalkoholwert von 1,21 Promille auf. Der Fahrer bestreitet zwar die Unfallfahrt, jedoch geht die Polizei dem Spurenaufkommen zufolge davon aus, dass der Fahrer nach dem Zusammenstoß mit der Verkehrsinsel weitergefahren war, aber wegen eines Reifenschadens kurz darauf mit seinem Auto liegenblieb. Die Polizei nahm gegen den aus Kroatien stammenden Mann eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. Zudem brachte die Polizei ihn zur Blutentnahme und stellte seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Der bei dieser Karambolage entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.



