POL-HRO: Auffahrunfall in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Rostock (ots) - Am 4. September 2021 kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei der sich eine Person leicht verletzte.



Eine 67-Jährige fuhr mit ihrem Pkw VW auf der Carl-Hopp-Straße in Richtung Fischereihafen. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge bremste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt ab und der hinter ihr fahrende 71-Jährige fuhr mit seinem Pkw Audi auf. Die VW-Fahrerin klagte über Schmerzen. Der hinzugezogene Rettungswagen wurde jedoch nicht benötigt. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 10.000 Euro. Der Pkw Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.



Die Polizei nahm neben der Verkehrsunfallanzeige auch Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Zudem wurde eine Mitteilung an die Führerscheinstelle mit dem Ziel einer Prüfung der gesundheitlichen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen gefertigt. Alle Verkehrsunfallbeteiligten sind deutscher Nationalität.



