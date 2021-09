POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen auf der B 111 in Lühmannsdorf (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast (ots) - Am 05.09.2021, gegen 13:40 Uhr, ereignete sich in der Ortslage

Lühmannsdorf ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Der 51-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes-Benz befuhr die

Bundesstraße 111 aus Richtung Wolgast kommend in Richtung Gützkow.

Kurz vor dem Ortsausgang Lühmannsdorf geriet er aus bisher

ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte

dort frontal mit einem ankommenden Pkw Mercedes-Benz. In diesem

Mercedes befanden sich der 81-jährige Fahrer und seine 77-jährige

Begleiterin.

Der 51-Jährige, seine 42-jährige Beifahrerin, ein ebenfalls im

Fahrzeug befindliches 16 Monate altes Kind und die beiden Insassen

des anderen beteiligten Mercedes wurden bei dem Unfall schwer, jedoch

nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung

ins Klinikum Greifswald verbracht. Alle unfallbeteiligten Personen

sind deutsche Staatsangehörige.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein

Gesamtsachschaden von etwa 21.000 Euro. Die Bundesstraße 111 war

während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für 90 Minuten

voll gesperrt.



