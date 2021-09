POL-NB: Verkehrskontrolle in Bergen führt zum Auffinden von nicht geringen Mengen an Betäubungsmitteln

Bergen auf Rügen (ots) - Am Abend des 04.09.2021 kontrollierten Beamte des Polizeihauptreviers in Bergen auf Rügen ein verdächtiges Fahrzeug im Stadtgebiet. Schon bei der Ansprache der drei deutschen Insassen, konnten die Beamten einen intensiven Cannabisgeruch feststellen. Eine freiwillige Durchsuchung aller Personen führte zum Auffinden von Cannabis bei einem 21-jährigen Mitfahrer. Bei einem weiteren Mitfahrer (20 Jahre alt) konnte eine geringe Menge MDMA (verbreitete Partydroge) aufgefunden werden. Der 21-jährige Fahrzeugführer führte eine geringe Menge Cannabis mit sich und wurde positiv auf THC getestet.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte ein Beutel mit einer großen Menge Cannabis festgestellt und beschlagnahmt werden.

Aufgrund der großen Mengen an beschlagnahmten Betäubungsmitteln wurden Durchsuchungsbeschlüsse am Amtsgericht Stralsund für die Wohnungen aller Fahrzeuginsassen erwirkt.

Bei einem der drei durchsuchten Objekte, konnten weitere erhebliche Mengen an Cannabis beschlagnahmt werden.

Gegen die Personen wird nun aufgrund des Verdachts des Handels und des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Weiterhin wurde gegen den Fahrzeugführer Anzeige erstattet, da er das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel im öffentlichen Straßenverkehr führte.



