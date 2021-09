POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person in Hinrichshagen (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Freidland (ots) - Am 04.09.2021, gegen 01:15 Uhr, ereignete sich in der Ortslage

Hinrichshagen bei Woldegk ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person

getötet wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 62-jähriger

Deutscher mit einem PKW Opel die B 198 aus Richtung Woldegk kommend

in Richtung Neustrelitz. In der Ortslage Hinrichshagen kam der PKW

beim Durchfahren einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

In der weiteren Folge fuhr das Fahrzeug etwa 40 Meter über eine

Wiese, bis es mit der Front in einem Weiher zum Stehen kam. Der

Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Person wurde

durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch

die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Woldegk,

Hinrichshagen und Bredenfelde aus diesem geborgen werden. Der

entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter der DEKRA

hinzugezogen.



Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell