POL-NB: Verkehrsunfall auf der K19 mit einer getöteten Person

Grimmen (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 17:50 Uhr auf der K 19 zwischen Horst und Kirchdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person getötet wurde.

Ein 58- jähriger deutscher Fahrer eines Ford Mondeo befuhr die K 19 aus Richtung Horst

kommend in Richtung Kirchdorf.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Bankette und stieß in der Folge frontal gegen einen Straßenbaum. Der Mann erlag

noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Am Unfallort kamen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sundhagen zum Einsatz. Außerdem wurde ein Gutachter der DEKRA zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges war die Kreisstraße für ca. vier Stunden komplett gesperrt.



Im Auftrag



Henry Gaßmann



Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Stgraße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131

Email: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell