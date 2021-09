POL-NB: gesuchter Einbrecher nach intensiver Fahndung festgenommen

Neubrandenburg (ots) - Am 23.08.2021 wurde in der Ortschaft Zirzow in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Durch Zeugenhinweise konnte in Altentreptow ein verdächtiges Fahrzeug, welches mit zwei männlichen Personen besetzt war, kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde mögliches Diebesgut aufgefunden, weshalb die beiden 35- und 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen der Taten verdächtigt wurden. Gegen den Älteren wurde Haftbefehl beantragt, welcher durch einen Richter des Amtsgerichts Neubrandenburg abgelehnt wurde. Dem jüngeren Mann gelang noch am Kontrollort die Flucht. Seither wurde gegen den Mann aus der Region durch das Amtsgericht Neubrandenburg ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und seitens der Polizei intensiv nach ihm gefahndet.



Am 02.09.2021 waren in diesem Zusammenhang erneut Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg im Einsatz und suchten nach dem Flüchtigen. Gegen 21:45 Uhr wurde er von Polizisten im Grünen Gang in Altentreptow erkannten und angesprochen. Als sich die Beamten zu erkennen gaben, versuchte sich der 35-Jährige erneut der polizeilichen Maßnahme durch Flucht zu entziehen. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte er jedoch gestellt werden. Bei der Festnahme verletzte sich ein Beamter derart, dass er seinen Dienst nicht fortführen konnte und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zur Verhinderung erneuter Fluchtversuche wurde der Mann gefesselt und bis zur Vorführung beim Amtsgericht Neubrandenburg in Gewahrsam genommen.



Am 03.09.2021 bestätigte ein Richter des Amtsgerichts Neubrandenburg den Haftbefehl gegen den Mann, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.



Rückfragen bitte an:Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell