POL-LWL: Polizei zog betrunkenen Autofahrer nach Zeugenhinweis aus dem Verkehr

Hagenow (ots) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am frühen Freitagmorgen auf der B 321 zwischen Hagenow und Bandenitz einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der einen Atemalkoholwert von 3,58 Promille aufwies. Ein besorgter Autofahrer hatte zunächst die Schlangenlinienfahrt des 61-Jährigen beobachtet, der mit seinem Auto auffallend langsam und teils auch auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei, die das betreffende Auto wenig später haltend in einer Waldeinfahrt feststellte. Der 61-jährige war auf dem Fahrersitz eingeschlafen und musste durch Polizei geweckt werden. Im Auto des Mannes entdeckte die Polizei anschließend mehrere Bierflaschen und eine angetrunkene Schnapsflasche. Die Polizei brachte den 61-jährigen aus Polen stammenden Mann daraufhin zur Blutentnahme und stellte seinen Führerschein sicher. Nach der Aufnahme einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde der Autofahrer zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht.



