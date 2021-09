Medieneinladung/ Minister Torsten Renz und der Präsident des Landessportbundes Andreas Bluhm verleihen Sonderpreis „Sport statt Gewalt 2021“

Zum zweiten Mal wird am 7. September 2021 vom Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern in Kooperation mit dem Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern an drei Sportvereine der Sonderpreis „Sport statt Gewalt“ 2021 verliehen.

Seit 2020 gibt es diese Auszeichnung für Sportvereine unseres Landes, die sich über ihre eigentliche sportliche Tätigkeit hinaus in besonderer und nachahmenswerter Weise auch um die Vorbeugung und Verhinderung von Gewalt und Kriminalität verdient machen.

Minister Torsten Renz als Vorsitzender des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung wird gemeinsam mit dem Präsidenten des Landessportbundes Andreas Bluhm diese Ehrung vornehmen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen.

Wann? 07. 09 2021, 17:00 Uhr

Wo? Güstrow, Sportschule des LSB, Zum Niklotstadion 1

Am Tag der Preisverleihung erhalten Sie eine ausführliche Pressemitteilung.

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen.