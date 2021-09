POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Totalschaden an Kleintransporter

Demen (ots) - Ein total zerstörter Kleintransporter ist das Fazit einer Trunkenheitsfahrt am Mittwochnachmittag bei Demen. Ein erheblich alkoholisierter Autofahrer war gleich zwei Mal mit dem Transporter von der Straße abgekommen und in einen Graben bzw. gegen eine Böschung gefahren. Der 43-jährige Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand an dem Unfallfahrzeug Totalschaden. Die Schadenshöhe wurde vor Ort zunächst auf ca. 30.000 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim deutschen Autofahrer einen Atemalkoholwert von 1,87 Promille fest. Die Polizei stellte daraufhin den Führerschein des 43-Jährigen sicher und brachte ihn zur Blutprobenentnahme. Zudem nahmen die Polizisten gegen den Fahrer eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf. Sein Kleintransporter musste anschließend geborgen werden.



