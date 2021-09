POL-HRO: Alkoholisierte Fahrzeugführerin fährt in Personengruppe - 3 Personen verletzt

Rerik- LK ROS (ots) - Am Mittwoch, dem 01.09.2021 um 21:20 Uhr, kam es in Rerik zu einem

folgenschweren Verkehrsunfall. Eine alkoholisierte 53-jährige

deutsche Fahrzeugführerin kollidierte mit einem parkenden Volvo und

fuhr dann auf dem Bürgersteig weiter. Auf diesem fuhr sie danach in

eine fünfköpfige Personengruppe. Eine Person aus der Gruppe wurde

überfahren und erlitt schwere Verletzungen. Zwei weitere Personen

wurden angefahren und leicht verletzt. Alle verletzten Personen

wurden zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser in Bad

Doberan und Rostock gebracht. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt

unvermittelt fort und wurde nach 50m durch couragierte Passanten

gestoppt, indem sie die Fahrertür öffneten beziehungsweise sich vor

das Fahrzeug stellten.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 2,28

Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und Ermittlungen

wegen Gefährdung des Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung

aufgenommen.



Sven Hunger, Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Bad Doberan



