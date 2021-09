POL-HRO: PKW auf der BAB 19 mit falschem Kennzeichen und ohne Zulassung festgestellt

Linstow (ots) - Durch Polizeibeamte der Autobahnpolizei Linstow konnte am 01.09.2021

gegen 18:00 Uhr auf der BAB 19 Höhe Linstow ein ungarischer PKW Kia

mit zwei männlichen Insassen angehalten und kontrolliert werden.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte zuvor diesen PKW gemeldet,

da am Fahrzeug nur ein Kennzeichen angebaut war und der Auspuff stark

qualmte.

Bei der Kontrolle wurden zwei ungarische Bürger im Alter von 31 und

35 Jahren festgestellt.

Der PKW Kia war nicht zugelassen, es bestand keine

Pflichtversicherung und das angebaute ungarische Kennzeichen gehört

an ein PKW Audi. Der 31-jährige Fahrzeugführer legte keinen

Führerschein vor Ort vor. In wie weit eine Straftat wegen Fahrens

ohne Fahrerlaubnis vorliegt wird noch ermittelt.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Kennzeichen wurde

sichergestellt. Ebenso wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft

Rostock eine Sicherheitsleistung von 300,- Euro erhoben.



Thomas Sündram, Polizeihauptmeister

Autobahnpolizei Linstow



