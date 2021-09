POL-LWL: Gas und Bremse verwechselt- PKW prallt gegen Baum

Ziegendorf (ots) - Bei einem misslungenen Einparkmanöver ist am Dienstagnachmittag in Ziegendorf eine Autoinsassin leicht verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte eine 78-jährige deutsche Frau ihr Auto auf einer Parkfläche abzustellen, als sie dabei eigenen Angaben zufolge anstatt das Bremspedal zu treten, versehentlich das Gaspedal ihres Autos betätigte. Daraufhin beschleunigte der Wagen plötzlich und geriet außer Kontrolle. In weiterer Folge durchfuhr der PKW eine Hecke und prallte anschließend gegen einen Baum. Die 14-jährige deutsche Beifahrerin klagte anschließend über Schmerzen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallauto, das nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell