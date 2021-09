POL-NB: Demminer Straße nach Unfall kurzzeitig gesperrt

Neubrandenburg (ots) - Gegen 10:30 Uhr hat es einen Unfall in der Demminer Straße auf Höhe Sandkrug gegeben. Eine 43-jährige Audi-Fahrerin ist vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit einem 55-jährigen Hyundai-Fahrer aufgefahren, nachdem dieser verkehrsbedingt halten musste. Die Audi-Fahrerin wurde leichtverletzt, der 15-jährige Beifahrer wurde schwerverletzt. Der Hyundai-Fahrer blieb unverletzt.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. Zur ersten Unfallaufnahme war die Demminer Straße an der Unfallstelle kurzzeitig vollgesperrt, später dann noch halbseitig.



Die Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.



