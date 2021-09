POL-LWL: Strohlager abgebrannt - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Lübtheen (ots) - Nach dem Brand eines Strohlagers am Dienstagabend in Lübtheen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache weiterhin an. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache gegen 18 Uhr in einer ca. 50x20 Meter großen Lagerhalle ausgebrochen und hatte ca. 1.500 Strohballen vernichtet. Beim Versuch, Strohballen vom Brandort zu entfernen, erlitt ein Mitarbeiter des betroffenen Agrarbetriebes eine leichte Rauchgasvergiftung. Der 29-Jährige wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region kamen zum Löscheinsatz, der derzeit noch andauert. Der durch das Feuer entstandene Gesamtschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und setzt heute die Ermittlungen zur Brandursache fort. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Selbstentzündung bzw. auf eine technische Ursache, sodass Brandstiftung vermutet wird. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird auch ein Brandsachverständiger zum Einsatz kommen und den Brandort untersuchen.



