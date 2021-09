POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person auf der B 196 (LK Vorpommern-Rügen)

PHR Bergen (ots) - Am 31.08.2021, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Deutscher aus

dem Landkreis Nordsachsen mit seinem PKW Skoda die B 196 aus Richtung

Karow kommend in Richtung Bergen. Kurz vor Bergen kam er aus bislang

ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den

Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer, jedoch

nicht lebensbedrohlich verletzt. Sein 8-jähriger Sohn, der sich

ebenfalls im Fahrzeug befand, erlitt leichte Verletzungen. Beide

wurden zur medizinischen Versorgung ins Hanseklinikum Stralsund

eingeliefert. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste durch

ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein

Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die B 196 ca. 2 Stunde voll

gesperrt werden.



