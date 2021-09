POL-HRO: Hält! Fürs Leben Beginn der Kontrollen ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit den Schwerpunkten Vorfahrt/Vorrang und Sicherheitsgurt

Rostock/ Neubrandenburg (ots) - Im September dreht sich bei der landesweiten Verkehrskontrollkampagne

"Fahren.Ankommen.LEBEN!" alles um die Themen Vorfahrt/Vorrang und den

Sicherheitsgurt. Mehr als 100 Polizeikräfte werden dazu heute beim

Auftakt an etwa 40 verschiedenen Kontrollorten im Einsatz sein.



Im vergangenen Jahr ist die Missachtung von Vorfahrt und Vorrang die

zweithäufigste Unfallursache bei den schweren Verkehrsunfällen in MV

gewesen - noch vor der Unfallursache "Alkohol". Die Tendenz sieht für

2021 bisher ähnlich aus. Insgesamt wurden in 2020 in MV 8.933

Ordnungswidrigkeiten angezeigt, die im Zusammenhang mit dem

Missachten von Vorfahrt und Vorrang standen.



Bei den Gurtverstößen hat es im vergangenen Jahr insgesamt in MV

8.430 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegeben.



Zum Auftakt der September-Kampagne gibt es in der Fußgängerzone der

Stralsunder Altstadt von etwa 10-14 Uhr einen Infostand der Polizei

mit einem Verkehrsquiz.



Die Kontrollen zu den Schwerpunkten Vorfahrt/Vorrang und Gurtverstöße

finden den gesamten September über verstärkt statt.



