POL-NB: Außenspiegel an Fahrzeugen abgetreten - Zeugen gesucht

Waren (ots) - Am 30.08.2021 gegen 23:10 Uhr erhielt die Polizei Waren den Hinweis über gegenwärtig stattfindende Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Rosenthalstraße in Waren. Ein Hinweisgeber sah zwei augenscheinlich männliche Personen, wie diese die Außenspiegel von geparkten PKW abtraten.



Beamte des Polizeihauptreviers Waren fahndeten umgehend im Nahbereich nach den Tatverdächtigen, jedoch ohne Erfolg. Am Tatort stellten die eingesetzten Beamten sieben angegriffene Außenspiegel an sieben Fahrzeugen fest. Der Schaden wird derzeit mit knapp 1700 EUR beziffert.



Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren geführt. Es werden Zeugen gesucht. Wer zur Tatzeit in der Rosenthalstraße in Waren auffällige Beobachtungen wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder den Sachbeschädigungen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder in der Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



