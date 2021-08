POL-NB: Diebstahl von Fahrrädern - auf die richtige Sicherung kommt es an!

Neubrandenburg (ots) - Im Jahr 2021 registrierte die Polizeiinspektion in ihrer Zuständigkeit bisher 209 gestohlene Fahrräder. Hierunter befanden sich auch 25 e-Bikes, die einen hohen Wert haben und sich zunehmender Beliebtheit erfreuen. Allein durch den Diebstahl der e-Bikes entstand bisher ein Schaden von etwa 40.000EUR.



Immer wieder stellen die Ermittler des Kriminalkommissariats Neubrandenburg fest, dass den Tätern der Diebstahl teilweise leichtgemacht wird. Aus diesem Grund weisen sie auf die Möglichkeiten zur richtigen Sicherung von Fahrrädern hin.



Die Polizei rät:



- Verwenden Sie Schlösser mit "geprüfter Qualität" aus

hochwertigem Material

- Stellen Sie Ihr Fahrrad nach Möglichkeit in geschlossenen Räumen

angeschlossen ab

- Schließen Sie das Rad möglichst an Rahmen sowie Vorder- und

Hinterrad an festen Gegenständen an

- Verwenden Sie am besten mehrere Schlösser zur Sicherung,

entnehmen Sie Akku und wertvolle Zubehörteile oder sichern diese

ebenfalls



Sollte das Fahrrad dennoch gestohlen werden, kann die Ermittlung und die spätere Zuordnung auf verschiedenen Wegen erleichtert werden:



- Bewahren Sie einen Eigentumsnachweis auf

- Nehmen Sie ein Foto des Rades und den individuellen Merkmalen zu

Ihren Unterlagen

- Notieren Sie die Individualnummern des Rahmens, des Motors und

des Akkus

- Verbauen Sie, für die Ortung des Rades, einen versteckten

GPS-Sender am Fahrrad

- Lassen Sie Ihr Fahrrad von der Polizei codieren



Die Fahrradcodierung enthält verschlüsselte Informationen des Eigentümers und erleichtert im Fall der Fälle die Kontaktaufnahme und Rückgabe gestohlener Fahrräder.



Die Polizeiinspektion Neubrandenburg bietet noch in diesem Jahr kostenlose Fahrradcodierungen zu folgenden Terminen an:



- 02.09.2021 10-16 Uhr Waren, Alter Markt (Ort geändert!)

- 07.09.2021 09-15 Uhr Stavenhagen, Markt

- 15.09.2021 09-15 Uhr Neubrandenburg, Beguinenstraße 2

(Polizeiinspektion)

- 28.09.2021 12-16 Uhr Neubrandenburg, Mirabellenstraße 2

(Bethaniencenter)



Um eine Veröffentlichung der Termine in den Medien wird gebeten.



Rückfragen bitte an:Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





