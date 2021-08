POL-HRO: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes

Rostock (ots) - Am 30. August 2021, gegen 07.30 Uhr ereignete sich in Rostock ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Kind auf einem Fahrrad. Der 53-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die Kuphalstraße in Richtung Ulrich-von-Hutten-Straße mit dem Ziel in den Reutershäger Weg abzubiegen. Der 13-Jährige kam mit seinem Fahrrad die Ulrich-Hutten-Straße entlang in Richtung Händelstraße. Trotz eingeschalteter Lichtzeichenanlage kam es auf der dortigen Kreuzung zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Dabei stürzte der Fahrradfahrer und fiel vor den Pkw. Der 13-Jährige verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein Klinikum. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.



Neben der Verkehrsunfallanzeige nahmen die eingesetzten Polizeibeamten auch eine Strafanzeige wegen fahrläsiger Körperverletzung auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermitlungen zur Unfallursache. Beide Unfallbeteiligten sind deutscher Nationalität.



