POL-NB: Verkehrsunfall auf B109 zwischen Anklam und Ziethen mit vier schwerverletzten Personen

Am 30.08.2021 ereignete sich gegen 18:10 Uhr auf der B109 zwischen

Ziethen und Anklam ein Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten

Personen.

Ein 35-jähriger Familienvater fuhr mit seinem Pkw Opel die B 109 aus

Richtung Ziethen kommend in Richtung Anklam. Kurz vor der Auffahrt

zur B 110 kam dieser aufgrund von Sekundenschlaf nach links in den

Gegenverkehr und stieß hier ungebremst in einen entgegenkommenden Pkw

Opel eines 27-Jährigen. Beide Fahrzeugführer sowie die Frau und das

Kleinkind des Familienvaters wurden bei diesem Zusammenstoß

schwerverletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die

beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die B109 über mehrere Stunden voll

gesperrt.



