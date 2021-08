POL-NB: Verkehrsunfall auf der L 29 zwischen Poseritz und Gustow mit drei verletzten Personen

Bergen-Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Am Montag, den 30.08.2021 um 18:45 Uhr befuhr ein 37-jähriger

Stralsunder mit seinem PKW die L 29 von Poseritz kommend in Richtung

Gustow. Auf Höhe der Abfahrt Warksow, kam er nach links auf die

Gegenfahrspur und stieß mit einem 72-jährigen VW-Fahrer aus Löcknitz

zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Stralsunder schwer

verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Hanse-Klinikum

nach Stralsund gebracht werden. Sein 17-Jähriger Beifahrer von der

Insel Rügen wurde leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung

auch ins Hanse-Klinikum nach Stralsund gebracht. Der 72-jährige

VW-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und im Krankenhaus Bergen

medizinisch versorgt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000,- EUR. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 29

war für 2 Stunden voll gesperrt.

Beim verletzten Stralsunder Unfallverursacher wurde Atemalkoholgeruch

festgestellt und im Anschluss eine Blutprobe im Krankenhaus

entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des

Straßenverkehrs wurde eingeleitet und sein Führerschein

sichergestellt.





Im Auftrag



David Haupt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



