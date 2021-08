POL-ANK: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heringsdorf (ots) - Heute Vormittag (30.08.2021, 09:00 Uhr) kam es auf der L 266 zwischen Ahlbeck und Korswandt zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden. Nach ersten Informationen der Polizei fuhr der 19-jährige Fahrer eines PKW Seat bei aktuellen Witterungsverhältnissen zu schnell durch eine Rechtskurve. Dadurch kam er nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einer entgegenkommenden Zugmaschine mit zwei Anhängern (umgangssprachlich "Bimmelbahn") zusammen.



Durch den Zusammenstoß wurde der 19-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der Schwerverletzte durch einen Rettungshubschrauber ins Uni-Klinikum Greifswald geflogen. Der 54-jährige Fahrer der Zugmaschine wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Bereich des Unfallortes war die Straße für einen längeren Zeitraum nur halbseitig befahrbar.



Alle Personen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.



