POL-HWI: Ladendiebe in Gadebusch gestellt

Gadebusch (ots) - Die Gadebuscher Polizei hat die Ermittlungen gegen mehrere Personen, die am zurückliegenden Samstag in einem Lebensmittelmarkt in Gadebusch Waren im Wert von circa 190 Euro entwenden wollten, aufgenommen.



Gegen Mittag bemerkten die Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts in der Ratzeburger Chaussee drei männliche Personen, die sich Waren in mitgeführte Taschen steckten. Die Mitarbeiter sprachen die Ladendiebe an. Unterstützung erhielten sie hierbei durch einem sich nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamten des Polizeireviers Gadebusch, der sich zu dieser Zeit im Einkaufsmarkt befand und auf die Situation aufmerksam wurde. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen konnten zwei tatverdächtige Ladendiebe im Alter von 21 und 24 Jahren bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung festgehalten werden. Der 24-Jährige verhielt sich währenddessen und auch nach Eintreffen der Streifenwagenbesatzung unkooperativ und wollte sich nicht ausweisen. Ein vermeintlich dritter Tatverdächtiger konnte den Markt unerkannt verlassen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die Männer mit georgischer Staatsangehörigkeit aufgenommen. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



