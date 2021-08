POL-HWI: Alkoholbedingter Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wismar (ots) - Am vergangenen Samstag gegen 22:45 Uhr kam es in Boltenhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde.



Ersten Erkenntnissen zu Folge soll der Fahrer eines Ford die Ostseeallee im Ortsteil Tarnewitz in Richtung Weiße Wiek befahren haben. Im Bereich der Ostseeklinik Boltenhagen habe der 51-Jährige die Lenkgewalt über sein Fahrzeug verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort zunächst mit Buschwerk und einem Baum kollidiert. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und stieß schließlich gegen einen weiteren Baum. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer.



Die eingesetzten Beamten stellten während der Unfallaufnahme bei dem 51-Jährigen, der zunächst eine medizinische Behandlung ablehnte, starken Alkoholgeruch fest. Rettungskräfte brachten den Verletzten schließlich ins Krankenhaus. Dort wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.



Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein ansässiges Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zur Aufnahme ausgetretener Betriebsstoffe mittels Bindemittel war die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen eingesetzt.



Zeugen, die den Angaben rund um das Verkehrsunfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.



Insofern keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



