POL-NB: Vorführhaftbefehl und Strafanzeige gegen 35-jährigen Neustrelitzer

Neustrelitz (ots) - Am 27.08.2021 kontrollierten Beamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz im Stadtgebiet einen, wegen Betäubungsmitteldelikten bekannten, 35-jährigen Mann. Gegen ihn wurde durch einen Richter des Amtsgerichts in Waren Haftbefehl erlassen, da er der Ladung zur Hauptverhandlung gegen ihn nicht gefolgt ist. Bei der Durchsuchung wurden durch die Beamten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Eine Strafanzeige wegen illegalen Drogenbesitzes wurde erstattet und zur weiteren Bearbeitung an die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz weitergeleitet. Bis zur Richtervorführung am Folgetag wurde der Mann im Polizeihauptrevier in Gewahrsam genommen. Ein Richter des Amtsgerichts Neubrandenburg ordnete die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt an.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell