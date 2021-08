POL-SN: Zeugenaufruf nach Trunkenheit im Verkehr

Schwerin (ots) - Am 29.08.2021 gegen 00:00 Uhr löste eine 59-jährige deutsche Radfahrerin aus dem Schweriner Umland einen polizeilichen Einsatz aus.



Ein Zeuge meldete eine Radfahrerin in der Ortslage Sukow in Fahrtrichtung Schwerin, die ihm aufgrund erheblicher Ausfallerscheinungen auffiel. Sie befuhr mit ihrem roten Pedelec wiederholt die entgegengesetzte Fahrspur und missachtete rote Ampeln. Der Zeuge folgte der Radfahrerin nach seiner Meldung weiter, sodass die Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin die Radfahrerin gezielt kontrollieren konnten.



Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,68 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



Personen, die Beobachtungen in oben genannter Sache machen können oder selbst durch die Fahrweise der Radfahrerin gefährdet wurden, werden gebeten dies dem Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180- 2224 oder -1560, der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei-mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



