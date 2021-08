POL-SN: Einsatz wegen zwei herrenloser Koffer beendet

Schwerin (ots) - Am heutigen Morgen wurden am Schweriner Hauptbahnhof zwei herrenlose Koffer aufgefunden.

Die Bundespolizei sowie Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin waren vor Ort im Einsatz.

Nachdem der Bereich weiträumig gesperrt wurde, nahm der Munitionsbergungsdienst die Überprüfung der Koffer vor.

Beide Koffer wurden geröntgt. Wie sich herausstellte waren beide Koffer leer.

Die Absperrungen wurden aufgehoben und der Bahnverkehr konnte wieder aufgenommen werden.



