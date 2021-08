POL-LWL: Polizei löscht brennendes Auto

Grabow (ots) - Mit einem Feuerlöscher haben Polizisten am späten Samstagabend in Grabow ein brennendes Auto gelöscht. Zunächst hatte der Fahrer während der Fahrt Brandgeruch und eine Rauchentwicklung festgestellt und daraufhin seinen PKW angehalten. Nach dem Öffnen der Motorhaube schlugen dem Fahrer Flammen entgegen. Der Fahrer rief daraufhin die Polizei, die kurz darauf eintraf und den Brand löschte. Offenbar hatte ein technischer Defekt am Fahrzeug den Brand verursacht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.



