POL-LWL: Autofahrer nach Verfolgungsfahrt gestoppt- Polizei sucht Zeugen

Ludwigslust (ots) - Nach einer Verfolgungsfahrt am Sonntagmorgen in Ludwigslust sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Die Polizei hatte einen 60-jährigen Mann in einem schwarzen SUV gestoppt, der offensichtlich grundlos mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Eine Zivilstreife der Polizei hatte das Auto wegen überhöhter Geschwindigkeit zunächst anhalten wollen und war dem SUV mit Sondersignal gefolgt. Trotz dessen hielt der Fahrer nicht an und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Nach Angaben der Beamten erreichte das Fahrzeug dabei innerorts Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h, außerorts bis zu 180 km/h. Nach rund 11 Kilometern konnte die Polizei die rasante Fahrt des 60-Jährigen im Zuge einer eingerichteten Straßensperre schließlich beenden. Der Fahrer stand einem Vortest zufolge nicht unter Alkoholeinwirkung. Plausible Gründe für sein Verhalten hatte er nicht. Die Polizei, die gegen den Fahrer eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen hat, bittet nun um Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) in Verbindung setzen. Insbesondere wird der Fahrer eines weißen SUV (vermutlich VW) gesucht, der von dem flüchtenden Fahrzeug am Sonntagmorgen gegen 07:20 Uhr auf der B 191 in Karstädt überholt wurde. Aber auch andere Autofahrer oder Passanten, die zweckdienliche Hinweise geben können - unter anderem eine Frau mit Hund nahe des Landratsamtes - mögen sich bitte bei der Polizei zu melden.



