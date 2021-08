POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall auf der BAB 24

Parchim / Stolpe (ots) - Auf der BAB 24 bei Parchim ist am Samstagnachmittag ein 31-jähriger Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim deutschen Autofahrer einen Atemalkoholwert von 1,08 Promille fest. Der Fahrer gab zu, vor und während der Fahrt Bier getrunken zu haben. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.



