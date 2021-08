POL-SN: Herrenlose Koffer lösen Einsatz der Polizei aus

Schwerin (ots) - Erstmeldung:



Derzeit läuft am Bahnhof in Schwerin ein Polizeieinsatz.

Vor dem Bahnhofsgebäude Am Grunthalplatz in Schwerin wurden zwei herrenlose Koffer aufgefunden. Da man nicht ausschließen kann, dass es sich hierbei um gefährliche Gegenstände handelt, wurde der Bereich weiträumig gesperrt. Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin befinden sich vor Ort und überprüfen den Sachverhalt.



