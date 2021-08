POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Am 29.08.2021 gegen 18:00 Uhr kam es in der Nonnenhofer Straße in 17033 Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 34-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Passat befuhr die Nonnenhofer Straße aus Richtung Neustrelitzer Straße kommend in Richtung Nemerower Straße. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem im Gegenverkehr befindlichen PKW Volvo eines 48-jährigen deutschen Fahrzeugführer zusammen. Hierbei zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Ein 66-jähriger deutscher Beifahrer im PKW VW Passat zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum von Neubrandenburg gebracht werden. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR.

Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 34-jährigen Fahrzeugführers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.98 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell