POL-NB: E-Bike-Fahrer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol in 18546 Sassnitz festgestellt

Sassnitz (ots) - Am 29.08.2021 gegen 16:00 Uhr wurde das Polizeirevieres Sassnitz telefonisch von einem Zeugen informiert, dass in der Bachstraße in Sassnitz einen E-Bike-Fahrer unter Einwirkung von Alkohol fährt. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung zum Einsatz gebracht. Diese konnten den E-Bike-Fahrer noch in der Bachstraße feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des 39-jährigen deutschen E-Bike-Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



