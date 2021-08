Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Person aus dem Bereich Loitz/ Wüstenfelde

Details anzeigen Quelle : PHR HGW, VM Person Quelle : PHR HGW, VM Person

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach dem 70-jährigen Wolfgang Bluhm. Dieser wurde letztmalig am 29.08.2021, 10:30 Uhr an seiner Wohnanschrift im Bereich 17121 Wüstenfelde gesehen.Herr Bluhm ist ca. 1,75m, schlank, graue kurze Haare, kurzer Oberlippen- und Kinnbart; trägt eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, rotes kurzärmliges Poloshirt; darüber dunkelgraue Strickjacke.Nach ersten Erkenntnissen soll er am heutigen Tag gegen 10:30 Uhr mit einem PKW Honda Jazz, Farbe weiß, Kennzeichen VG-RW 74 in Richtung Sophienhof-Bentzin- Jarmen gefahren sein. Sein Fahrziel hat er bisher nicht erreicht.

Der Vermisste benötigt dringend medizinische Hilfe.

Hinweise nimmt die Polizei in Greifswald unter 03834-540-224/ 225, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg